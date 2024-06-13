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Канада відправляє в Україну БТРи "три в одному" — подробиці військової допомоги

13 червня 2024 06:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Канада відправляє перші медичні бронетранспортери для України
Канадські броньовані автомобілі для медичної евакуації. Фото: REUTERS
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські захисники незабаром отримають чотири броньовані бойові автомобілі канадського виробництва. Машини призначені два евакуаціїї поранених, перевезення особового складу у зоні бойових дій, а також можуть бути мобільним командним пунктом. 

Про це інформагентству "Укрінформ" повідомили у міністерстві оборони Канади.

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Спочатку військову техніку відвантажать в одній з європейськиї країн. Там українських захисників навчать керувати канадськими БТР. 

У міноборони Канади пояснили, що бронетранспортери оснащені обладнанням, яке дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях.

"До осені українські військові отримають десять таких бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років — ще 40, пояснили в Міноборони Канади, зазначивши, що на полі бою машина виконує багато функцій: транспортування персоналу, забезпечення медичної евакуації, а також слугує мобільним командним пунктом", — пише "Укрінформ".

Канада почала надавати Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення росіян. Відтоді ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. Також Оттава надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме систему протиповітряної оборони Patriot, ракетну установку IRIS-T, самохідну артилерійську установку Gepard та боєприпаси.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, де зберігатимуться винищувачі F-16, які західні партнери нададуть Україні. Частина з них буде на авіабазах за межами країни.

медична допомога
військова допомога
війна
військова техніка
Канада
ЗСУ

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