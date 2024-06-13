Канада отправляет первые медицинские бронетранспортеры

Канадские бронированные автомобили для медицинской эвакуации. Фото: REUTERS

Украинские защитники вскоре получат четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства. Машины предназначены два эвакуации раненых, перевозки личного состава в зоне боевых действий, а также могут быть мобильным командным пунктом.

Об этом информагентству "Укринформ" сообщили в министерстве обороны Канады.

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Сначала военную технику отгрузят в одной из европейских стран. Там украинских защитников научат управлять канадскими БТР.

В минобороны Канады объяснили, что бронетранспортеры оснащены оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь при разных ранениях.

"К осени украинские военные получат десять таких бронеавтомобилей, а в течение следующих двух лет — еще 40, пояснили в Минобороны Канады, отметив, что на поле боя машина выполняет много функций: транспортировку персонала, обеспечение медицинской эвакуации, а также служит мобильным командным пунктом", — сообщает "Укринформ".

Канада начала оказывать Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения россиян. С тех пор ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц. Также Оттава оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую поддержку.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, где будут храниться истребители F-16, которые западные партнеры предоставят Украине. Часть из них отправят на авиабазы за пределы страны.