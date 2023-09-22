Канада ввела ще понад 60 санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS

Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Гарні новини. Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб", — зазначив Єрмак.

За його словами, обмеження ввели проти:

Московського державного інституту міжнародних відносин,

видань "Взгляд", "Комсомольськаї правда",

молодіжних організацій "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", яке очолює Шойгу,

міністра праці Котякова,

дитячих омбудсменів,

Клубу "Валдай",

Акціонерного товариства "Володимир Точмаш",

ПАТ "Ковровський механічний завод" та інших.

"Продовжуємо тиск. Цивілізація переможе автократичне болото", — додав керівник ОП.

Джерело: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, що відомий російський олігарх Роман Абрамович вирішив переписати на свою колишню дружину колекцію з мистецтва, яка вартує майже 1 мільярд доларів. Це він зробив за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись таким чином обійти західні санкції.

Також ми писали, що в Україні Фонд державного майна запустив портал із переліком санкційних активів російських громадян. Переглянути список арештованого майна може кожен охочий.

Додамо, що Європейський Союз вже в жовтні може почати обговорення нового пакета санкцій проти Росії. У ньому можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю алмазами РФ, які планують запровадити держави G7.