Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Канада ввела ще понад 60 санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження arrow

Канада ввела ще понад 60 санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження

22 вересня 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Канада ввела ще понад 60 санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи. 

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Проти кого Канада ввела санкції

"Гарні новини. Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб", — зазначив Єрмак. 

За його словами, обмеження ввели проти:

  • Московського державного інституту міжнародних відносин,
  • видань "Взгляд", "Комсомольськаї правда",
  • молодіжних організацій "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", яке очолює Шойгу,
  • міністра праці Котякова,
  • дитячих омбудсменів,
  • Клубу "Валдай",
  • Акціонерного товариства "Володимир Точмаш",
  • ПАТ "Ковровський механічний завод" та інших.

"Продовжуємо тиск. Цивілізація переможе автократичне болото", — додав керівник ОП.

Санкції проти Росії
Джерело: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, що відомий російський олігарх Роман Абрамович вирішив переписати на свою колишню дружину колекцію з мистецтва, яка вартує майже 1 мільярд доларів. Це він зробив за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись таким чином обійти західні санкції.

Також ми писали, що в Україні Фонд державного майна запустив портал із переліком санкційних активів російських громадян. Переглянути список арештованого майна може кожен охочий.

Додамо, що Європейський Союз вже в жовтні може почати обговорення нового пакета санкцій проти Росії. У ньому можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю алмазами РФ, які планують запровадити держави G7.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз