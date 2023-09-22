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Канада ввела еще более 60 санкций против РФ: кто попал под ограничения

22 сентября 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Канада ввела еще более 60 санкций против РФ: кто попал под ограничения
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Хорошие новости. Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц", — отметил Ермак.

По его словам, ограничения ввели против:

  • Московского государственного института международных отношений,
  • изданий "Взгляд", "Комсомольская правда",
  • молодежных организаций "Юнармия", "Молодая гвардия", "Российское географическое общество", которое возглавляет Шойгу,
  • министра труда Котякова,
  • детских омбудсменов,
  • Клуба "Валдай",
  • Акционерного общества "Владимир Точмаш",
  • ПАО "Ковровский механический завод" и других.

"Продолжаем давление. Цивилизация победит автократическое болото", — добавил руководитель ОП.

Санкции против России
Источник: t.me/ermaka2022

Напомним, что известный российский олигарх Роман Абрамович решил переписать на свою бывшую жену коллекцию искусства, которая стоит почти 1 миллиард долларов. Это он сделал за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, пытаясь таким образом обойти западные санкции.

Также мы писали, что в Украине Фонд государственного имущества запустил портал со списком санкционных активов российских граждан. Просмотреть список арестованного имущества может каждый желающий.

Добавим, что Европейский Союз уже в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть ранее анонсированы ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.

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