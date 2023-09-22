Канада ввела еще более 60 санкций против РФ: кто попал под ограничения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS

Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Хорошие новости. Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц", — отметил Ермак.

По его словам, ограничения ввели против:

Московского государственного института международных отношений,

изданий "Взгляд", "Комсомольская правда",

молодежных организаций "Юнармия", "Молодая гвардия", "Российское географическое общество", которое возглавляет Шойгу,

министра труда Котякова,

детских омбудсменов,

Клуба "Валдай",

Акционерного общества "Владимир Точмаш",

ПАО "Ковровский механический завод" и других.

"Продолжаем давление. Цивилизация победит автократическое болото", — добавил руководитель ОП.

Источник: t.me/ermaka2022

Напомним, что известный российский олигарх Роман Абрамович решил переписать на свою бывшую жену коллекцию искусства, которая стоит почти 1 миллиард долларов. Это он сделал за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, пытаясь таким образом обойти западные санкции.

Также мы писали, что в Украине Фонд государственного имущества запустил портал со списком санкционных активов российских граждан. Просмотреть список арестованного имущества может каждый желающий.

Добавим, что Европейский Союз уже в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть ранее анонсированы ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.