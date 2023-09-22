Канада ввела еще более 60 санкций против РФ: кто попал под ограничения
Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Против кого Канада ввела санкции
"Хорошие новости. Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц", — отметил Ермак.
По его словам, ограничения ввели против:
- Московского государственного института международных отношений,
- изданий "Взгляд", "Комсомольская правда",
- молодежных организаций "Юнармия", "Молодая гвардия", "Российское географическое общество", которое возглавляет Шойгу,
- министра труда Котякова,
- детских омбудсменов,
- Клуба "Валдай",
- Акционерного общества "Владимир Точмаш",
- ПАО "Ковровский механический завод" и других.
"Продолжаем давление. Цивилизация победит автократическое болото", — добавил руководитель ОП.
Напомним, что известный российский олигарх Роман Абрамович решил переписать на свою бывшую жену коллекцию искусства, которая стоит почти 1 миллиард долларов. Это он сделал за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, пытаясь таким образом обойти западные санкции.
Также мы писали, что в Украине Фонд государственного имущества запустил портал со списком санкционных активов российских граждан. Просмотреть список арестованного имущества может каждый желающий.
Добавим, что Европейский Союз уже в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть ранее анонсированы ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.