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Катар залучений до повернення українських дітей з РФ — Лубінець розповів деталі

26 жовтня 2023 13:47
- Катерина Коновалець
Катар залучений до повернення українських дітей з РФ — Лубінець розповів деталі
Викрадені РФ українські діти. Фото: Урядовий кур'єр
- Катерина Коновалець

Україна співпрацює із Катаром задля процесу повернення українських дітей, які були незаконно вивезені країною-агресоркою Росією. Це перша країна, яка показала конкретний результат у цьому питанні.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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За словами Лубінця, у найближчому майбутньому ми побачимо конкретні результати. 

"Конкретний результат  це конкретний громадянин України, який перебуває на території РФ або на ТОТ України, а потім возз'єднується зі своїми рідними на території нашої держави", — зазначив уповноважений з прав людини.

Він додав, що в України є шляхи до отримання інформації, де зараз перебувають вивезені РФ українські діти.

Повернення українських дітей додому

В межах реалізації проєкту Bring Kids Back UA, ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія.

Напередодні цього Україна повернула ще одну дитину.

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