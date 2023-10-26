Катар привлечен к возвращению украинских детей из РФ — Лубинец рассказал детали

Похищенные РФ украинские дети. Фото: Урядовый курьер

Украина сотрудничает с Катаром для процесса возвращения украинских детей, незаконно вывезенных страной-агрессором Россией. Это первая страна, показавшая конкретный результат в этом вопросе.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Украина будет возвращать граждан с помощью Катара

По словам Лубинца, в обозримом будущем мы увидим конкретные результаты.

"Конкретный результат — это конкретный гражданин Украины, который находится на территории РФ или на ТОТ Украины, а затем воссоединяется со своими родными на территории нашего государства", — отметил уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что у Украины есть пути получения информации, где сейчас находятся вывезенные РФ украинские дети.

Возвращение украинских детей домой

В рамках реализации проекта Bring Kids Back UA, инициированного Владимиром Зеленским, в Украину удалось вернуть еще трое детей и одного подростка, незаконно похищенного государством-террористом России.

В преддверии этого Украина вернула еще одного ребенка.