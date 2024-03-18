Хакери ЗСУ зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
Кіберфахівці Збройних сил зламали сервери 14 сайтів російських компаній, серед яких ті, які підтримували незаконне приєднання Криму 10 років тому. Натомість на зламаних стартових сторінках з'явилося зображення з кількістю втрачених кораблів Чорноморського флоту РФ у відсотках.
Про це повідомляє АрміяInform.
Кібератака на російські сайти 18 березня
Зазначається, що хакери вивели з ладу сайт інформагентства "Новый день", регіональні портали Криму, Москви і Свердловської області, а також рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів в Росії і тимчасово окупованому Криму.
На початкових сторінках зламаних сайтів кіберфахівці розмістили зображення потоплених кораблів та авіації РФ. Таким чином вони нагадали, що з окупованим Кримом росіяни втратили 33% суден Чорноморського флоту.
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів" і крилатих ракет.
Крім того, хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та його листування з Путіним.
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