Хакери ЗСУ зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму

Хакерська спецоперація. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Кіберфахівці Збройних сил зламали сервери 14 сайтів російських компаній, серед яких ті, які підтримували незаконне приєднання Криму 10 років тому. Натомість на зламаних стартових сторінках з'явилося зображення з кількістю втрачених кораблів Чорноморського флоту РФ у відсотках.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Зазначається, що хакери вивели з ладу сайт інформагентства "Новый день", регіональні портали Криму, Москви і Свердловської області, а також рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів в Росії і тимчасово окупованому Криму.

На початкових сторінках зламаних сайтів кіберфахівці розмістили зображення потоплених кораблів та авіації РФ. Таким чином вони нагадали, що з окупованим Кримом росіяни втратили 33% суден Чорноморського флоту.

Стартове зображення на зламаних сайтах. Фото: АрміяInform

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України заблокували поставки комплектуючих для партії російських "Шахедів" і крилатих ракет.

Крім того, хакери розкрили плани глави Держдуми РФ та його листування з Путіним.