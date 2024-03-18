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Хакеры ВСУ взломали 14 сайтов РФ, которые поддержали оккупацию Крыма

18 марта 2024 14:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Хакеры ВСУ взломали 14 сайтов РФ, которые поддержали оккупацию Крыма
Хакерская спецоперация. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киберспециалисты Вооруженных сил взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад. На сломанных стартовых страницах появилось изображение с количеством потерянных кораблей Черноморского флота РФ в процентах.

Об этом сообщает АрмияInform.

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Отмечается, что хакеры вывели из строя сайт информагентства "Новый день", региональные порталы Крыма, Москвы и Свердловской области, а также рекламные агентства, оказывавшие услуги по размещению материалов в России и временно оккупированном Крыму.

На начальных страницах сломанных сайтов киберспециалисты разместили изображения утопленных кораблей и авиации РФ. Таким образом, они напомнили, что с оккупированным Крымом россияне потеряли 33% судов Черноморского флота.

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Стартовое изображение на сломанных сайтах. Фото: АрмияInform

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали поставки комплектующих для партии российских "Шахедов" и крылатых ракет.

Кроме того, хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и его переписку с Путиным.

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