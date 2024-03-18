Хакеры ВСУ взломали 14 сайтов РФ, которые поддержали оккупацию Крыма
Киберспециалисты Вооруженных сил взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад. На сломанных стартовых страницах появилось изображение с количеством потерянных кораблей Черноморского флота РФ в процентах.
Об этом сообщает АрмияInform.
Кибератака на русские сайты 18 марта
Отмечается, что хакеры вывели из строя сайт информагентства "Новый день", региональные порталы Крыма, Москвы и Свердловской области, а также рекламные агентства, оказывавшие услуги по размещению материалов в России и временно оккупированном Крыму.
На начальных страницах сломанных сайтов киберспециалисты разместили изображения утопленных кораблей и авиации РФ. Таким образом, они напомнили, что с оккупированным Крымом россияне потеряли 33% судов Черноморского флота.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали поставки комплектующих для партии российских "Шахедов" и крылатых ракет.
Кроме того, хакеры раскрыли планы главы Госдумы РФ и его переписку с Путиным.
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