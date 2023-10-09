ХАМАС самостійно не міг підготуватися до такого нападу на Ізраїль, — полковник ЗСУ

Ізраїльський солдат на фоні знищеного ХАМАСом ізраїльського міста. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun

Терористична організація ХАМАС не могла самостійно підготуватися до нинішнього нападу на Ізраїль. Ірану також вигідне це вторгнення, але головним бенефіціаром – з кількох різних причин — є все-таки Росія.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"ХАМАС не міг самостійно організувати такий напад. Це, якщо проаналізувати, дуже якісна військова операція", — упевнений Петро Черник.

3000 снарядів, безпілотники — для організації рівня ХАМАС це справжній космос. "Їм року би не вистачило для підготовки цього нападу", — наголосив експерт.

Він нагадав, що ХАМАС протидіяв ще й сучасним системам радіоелектронної боротьби, що теж неможливо було б без підтримки серйозних партнерів.

Іран чи Росія — хто більше зацікавлений на війні в Ізраїлі

"Ірану теж вигідна ця війна, але не настільки сильно, як Росії", — підкреслив полковник ЗСУ.

Крім того, наголосив Петро Черник, Росії було вигідно зірвати зближення Ізраїлю та Саудівської Аравії, інспіроване Сполученими Штатами Америки.

"США вигідна стабільність на Близькому Сході ще й з міркувань пониження цін на нафту, що також вдарить по інтересах Росії", — пояснив Черник.

Тож нічого дивного немає в тому, що Росія, яка нібито налагодила стосунки з Ізраїлем, могла бути організатором нападу ХАМАСу на цю близькосхідну країну.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Також ми повідомляли, що бойовики ХАМАС нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували довколишні райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.