ХАМАС самостоятельно не мог подготовиться к такому нападению на Израиль, — полковник ВСУ

Израильский солдат на фоне уничтоженного Хамасом израильского города. Фото: Reuters/ Ronen Zvulun

Террористическая организация ХАМАС не могла самостоятельно подготовиться к нынешнему нападению на Израиль. Ирану также выгодно это вторжение, но главным бенефициаром — по нескольким разным причинам — является все-таки Россия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"ХАМАС не мог самостоятельно организовать такое нападение. Это, если проанализировать, очень качественная военная операция", — уверен Петр Черник.

3000 снарядов, беспилотники – для организации уровня ХАМАС это настоящий космос. "Им года бы не хватило для подготовки этого нападения", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ХАМАС противодействовал еще и современным системам радиоэлектронной борьбы, что тоже было бы невозможно без поддержки серьезных партнеров.

Иран или Россия — кто больше заинтересован в войне в Израиле

"Ирану тоже выгодна эта война, но не столь сильно, как России", — подчеркнул полковник ВСУ.

Кроме того, подчеркнул Петр Черник, России было выгодно сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии, инспирированное Соединенными Штатами Америки.

"США выгодна стабильность на Ближнем Востоке еще и из соображений понижения цен на нефть, что также ударит по интересам России", — пояснил Черник.

Так что ничего удивительного нет в том, что Россия, якобы наладившая отношения с Израилем, могла быть организатором нападения ХАМАСа на эту ближневосточную страну.

Напомним, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova у границы с Сектором Газы погибли 260 человек. В сети показали кадры с места трагедия.

Также мы сообщали, что боевики ХАМАС беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.