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Хасиди продовжують прибувати в Умань: ефір Новини.LIVE

15 вересня 2023 16:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Хасиди продовжують прибувати в Умань: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Гостями ефіру Новини.LIVE стали політолог Олег Лісний та кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вони прокоментують нічні чергові вибухи в Криму та українські удари по ворожій ППО на півострові. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Гостями ефіру Новини.LIVE стали Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", Олександр Зеленько — колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР. Поговорили на теми візиту Зеленського до США та зустрічі із Байденом та Дудою. Також обговорено терміновий візит Лукашенка до Путіна, про ухвалення Держбюджету на 2024 рік: на що підуть гроші та про святкування єврейського Рош га-Шана в Умані.

Нагадуємо, що кожного року тисячі хасидів з'їжджаються до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана упродовж 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває вже понад 33 тисяч хасидів.

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