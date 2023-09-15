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Хасиды продолжают прибывать в Умань: ефір Новини.LIVE

15 сентября 2023 16:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Хасиды продолжают прибывать в Умань: ефір Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Гостями эфира Новини.LIVE стали политолог Олег Лесной и кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Они прокомментируют ночные взрывы в Крыму и украинские удары по вражеской ПВО на полуострове.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке "Новини. Live".

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Гостями эфира Новости.LIVE стали Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", Александр Зеленько — бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР. Поговорили на темы визита Зеленского в США и встречи с Байденом и Дудой. Также обсужден срочный визит Лукашенко в Путин, о принятии Госбюджета на 2024 год: на что пойдут деньги и о праздновании еврейского Рош га-Шана в Умани.

Напоминаем, что каждый год тысячи хасидов съезжаются в Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находится уже более 33 тысяч хасидов.

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