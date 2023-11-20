Хто має право носити військову форму — відповідь адвоката

Люди у військовій формі йдуть вулицею. Фото: Радіо Свобода

Останнім часом частішають випадки, коли не причетні до війська люди носять форму ЗСУ. Також деякі бренди додають до своїх колекцій речі в стилі мілітарі.

Хто має право носити одяг мілітарі забарвлення пояснила адвокат Ганна Колесник.

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Законодавство України забороняє цивільним особам вдягати й носити в людних місцях військову форму як у мирний, так і у воєнний час. За це вони можуть понести кримінальну відповідальність.

Носіння форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ особами, які не мають на це право, передбачене попередження та штраф у сумі 2550 грн із конфіскацією мілітарі-одягу.

Право носити форму ЗСУ мають:

військовослужбовці;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Нагадаємо, що у Києві невідомі одягнули військову форму і стверджують, що вони волонтери і збирають готівку на ЗСУ. На вулиці виник конфлікт, оскільки виявилося, що чоловіки ніколи не служили. На місце приїхала поліція.

Також ми писали, що військовозобов'язані, які вирішили здобути освіту після початку мобілізації, можуть звільнитися зі служби тільки в одному випадку. За словами адвокатки Марини Бекало, це станеться у випадку ухвалення урядом певного законопроєкту.