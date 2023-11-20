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Кто имеет право носить военную форму — ответ адвоката

20 ноября 2023 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кто имеет право носить военную форму — ответ адвоката
Люди в военной форме идут по улице. Фото: Радио Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В последнее время учащаются случаи, когда непричастные к армии люди носят форму ВСУ. Также некоторые бренды добавляют в свои коллекции вещи в стиле милитари.

Кто имеет право носить одежду милитари расцветки объяснила адвокат Анна Колесник.

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Законодательство Украины запрещает гражданским лицам одевать и носить в людных местах военную форму как в мирное, так и военное время. За это они могут понести уголовную ответственность.

Ношение формы одежды со знаками различения военнослужащих и знаками ВСУ лицами, не имеющими на это право, предусмотрено предупреждение и штраф в сумме 2550 грн с конфискацией милитари-одежды.

Право носить форму ВСУ имеют:

  • военнослужащие;
  • военнообязанные при прохождении собрания;
  • резервисты;
  • курсанты;
  • лицеисты;
  • лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

Напомним, что в Киеве неизвестные одели военную форму и утверждают, что они волонтеры и собирают наличные на ВСУ. На улице возник конфликт, поскольку оказалось, что мужчины никогда не служили. На место приехала полиция.

Также мы писали, что военнообязанные, решившие получить образование после начала мобилизации, могут уволиться со службы только в одном случае. По словам адвоката Марины Бекало, это произойдет в случае принятия правительством определенного законопроекта.

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