Удар по "Охматдиту" — аналітики ідентифікували 95 винуватців

Хто причетний до атаки на "Охматдит" —аналітики ідентифікували 95 осіб
Аналітики Molfar ідентифікували 95 пілотів МІГ, військових з аеродрому "Енгельс" та з "Шайковки", причетних до атаки на лікарню "Охматдит" і українські міста 8 липня 2024 року. Наданий фактчекінг спростовує російську пропаганду та підтверджує цілеспрямованість ракетного удару.
Про це повідомляє Molfar у понеділок, 8 липня.
Хто обстріляв "Охматдит"
Вранці 8 липня внаслідок ворожого ракетного удару по Україні було зруйновано найбільшу в Європі дитячу лікарню "Охматдит".
В будівлю "Охматдиту" було кілька влучань. Новий корпус онкологічного відділення було пошкоджено ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію та не мала видимих пошкоджень, а це нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами ППО.
СБУ знайшла на території лікарні шматки ракети Х-101 — задня частина з серійним номером та хвостовий руль. Носіями саме таких ракет є бомбардувальники Ту-22-М2, Ту-160 та Ту-95МС .
"Під час розслідування були ідентифіковані конкретні військові підрозділи та особовий склад, які брали участь у ракетному ударі по лікарні Охматдит. Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур", — йдеться в повідомленні.
За атаками відповідальні наступні військові підрозділи:
- 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122);
- 22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс);
- 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка).
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит". Він заявив, що Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на підтримку лікарні.
Раніше ми писали, що моніторингова місія ООН заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони.
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