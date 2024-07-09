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Хто причетний до атаки на "Охматдит" —аналітики ідентифікували 95 осіб

9 липня 2024 20:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Удар по "Охматдиту" — аналітики ідентифікували 95 винуватців
Руйнування внаслідок ракетного удару по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Аналітики Molfar ідентифікували 95 пілотів МІГ, військових з аеродрому "Енгельс" та з "Шайковки", причетних до атаки на лікарню "Охматдит" і українські міста 8 липня 2024 року.  Наданий фактчекінг спростовує російську пропаганду та підтверджує цілеспрямованість ракетного удару.

Про це повідомляє Molfar у понеділок, 8 липня.

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Вранці 8 липня внаслідок ворожого ракетного удару по Україні було зруйновано найбільшу в Європі дитячу лікарню "Охматдит". 

Удар по Охматдиту
Як летіла російська ракета, яка вдарила по "Охматдиту". Фото: Molfar

В будівлю "Охматдиту" було кілька влучань. Новий корпус онкологічного відділення було пошкоджено ракетою Х-101, яка перед ударом мала типову низхідну траєкторію та не мала видимих пошкоджень, а це нівелює тезу російської пропаганди про її попереднє ураження засобами ППО.

СБУ знайшла на території лікарні шматки ракети Х-101 — задня частина з серійним номером та хвостовий руль. Носіями саме таких ракет є бомбардувальники Ту-22-М2, Ту-160 та Ту-95МС .

Хто причетний до атаки на "Охматдит" —аналітики ідентифікували 95 осіб - фото 2
Порівняння ракети, що вдарила по "Охматдиту" (зліва) та Х-101 в польоті (посередині та справа). Фото: Molfar
ракета, яка вдарила по Охматдиту
Порівняння уламків хвостової частини  Х-101, що впала на території РФ 15 лютого 2024 (зліва) та фрагментів хвостової частини Х-101, знайденої на території "Охматдит" 8 липня 2024 (справа).  Фото: Molfar

"Під час розслідування були ідентифіковані конкретні військові підрозділи та особовий склад, які брали участь у ракетному ударі по лікарні Охматдит. Ця інформація була отримана завдяки співпраці з конфіденційними джерелами в межах відповідних державних структур", — йдеться в повідомленні. 

За атаками відповідальні наступні військові підрозділи:

  • 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122);
  • 22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс);
  • 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка).
Хто причетний до атаки на "Охматдит" —аналітики ідентифікували 95 осіб - фото 4
Імена та особисті дані винних в атаці на "Охматдит". Фото:Molfar
Хто причетний до атаки на "Охматдит" —аналітики ідентифікували 95 осіб - фото 5
Пілоти МІГів, які обстрілюють Україну. Фото:Molfar

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит". Він заявив, що Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на підтримку лікарні.

Раніше ми писали, що моніторингова місія ООН заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони.

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