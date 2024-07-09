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Кто причастен к атаке на "Охматдет" — аналитики идентифицировали 95 человек

9 июля 2024 20:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Удар по "Охматдету" — аналитики идентифицировали 95 виновников
Разрушение в результате ракетного удара по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Аналитики Molfar идентифицировали 95 пилотов МИГ, военных с аэродрома "Энгельс" и "Шайковки", причастных к атаке на больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года. Данный фактчекинг опровергает российскую пропаганду и подтверждает целеустремленность ракетного удара.

Об этом сообщает Molfar в понедельник, 8 июля.

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Утром 8 июля в результате вражеского ракетного удара по Украине была разрушена крупнейшая в Европе детская больница "Охматдет".

Удар по Охматдету
Как летела российская ракета, ударившая по "Охматдету". Фото: Molfar

В здание "Охматдета" было несколько попаданий. Новый корпус онкологического отделения был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что нивелирует тезис российской пропаганды о ее предыдущем поражении средствами ПВО.

СБУ обнаружила на территории больницы куски ракеты Х-101 — заднюю часть с серийным номером и хвостовое руль. Носителями именно таких ракет являются бомбардировщики Ту-22-М2, Ту-160 и Ту-95МС.

Кто причастен к атаке на "Охматдет" — аналитики идентифицировали 95 человек - фото 2
Сравнение ракеты, ударившей по "Охматдету" (слева) и Х-101 в полете (посередине и справа). Фото: Molfar
ракета, ударившая по Охматдету
Сравнение обломков упавшей на территории РФ хвостовой части Х-101 15 февраля 2024 года (слева) и фрагментов хвостовой части Х-101, найденной на территории "Охматдет" 8 июля 2024 года (справа). Фото: Molfar

"В ходе расследования были идентифицированы конкретные военные подразделения и личный состав, принимавшие участие в ракетном ударе по больнице Охматдет. Эта информация была получена благодаря сотрудничеству с конфиденциальными источниками в рамках соответствующих государственных структур" , — говорится в сообщении.

За атаками ответственны следующие военные подразделения:

  • 44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России (военная часть 83122);
  • 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 06987, базирующаяся на аэродроме Энгельс);
  • 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 33310, базирующаяся на аэродроме Шайковка).
Кто причастен к атаке на "Охматдет" — аналитики идентифицировали 95 человек - фото 4
Имена и личные данные виновных в атаке на "Охматдет". Фото:Molfar
Кто причастен к атаке на "Охматдет" — аналитики идентифицировали 95 человек - фото 5
Пилоты МИГов, обстреливающие Украину. Фото:Molfar

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить детскую больницу "Охматдет". Он заявил, что Кабинет Министров выделил 100 миллионов гривен в поддержку больницы.

Ранее мы писали, что мониторинговая миссия ООН заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Киев война россияне Украина МиГ-29 война в Украине Охматдет Россия ракетный удар пилоты больница

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