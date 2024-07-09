Удар по "Охматдету" — аналитики идентифицировали 95 виновников

Кто причастен к атаке на "Охматдет" — аналитики идентифицировали 95 человек
Аналитики Molfar идентифицировали 95 пилотов МИГ, военных с аэродрома "Энгельс" и "Шайковки", причастных к атаке на больницу "Охматдет" и украинские города 8 июля 2024 года. Данный фактчекинг опровергает российскую пропаганду и подтверждает целеустремленность ракетного удара.
Об этом сообщает Molfar в понедельник, 8 июля.
Кто обстрелял "Охматдет"
Утром 8 июля в результате вражеского ракетного удара по Украине была разрушена крупнейшая в Европе детская больница "Охматдет".
В здание "Охматдета" было несколько попаданий. Новый корпус онкологического отделения был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что нивелирует тезис российской пропаганды о ее предыдущем поражении средствами ПВО.
СБУ обнаружила на территории больницы куски ракеты Х-101 — заднюю часть с серийным номером и хвостовое руль. Носителями именно таких ракет являются бомбардировщики Ту-22-М2, Ту-160 и Ту-95МС.
"В ходе расследования были идентифицированы конкретные военные подразделения и личный состав, принимавшие участие в ракетном ударе по больнице Охматдет. Эта информация была получена благодаря сотрудничеству с конфиденциальными источниками в рамках соответствующих государственных структур" , — говорится в сообщении.
За атаками ответственны следующие военные подразделения:
- 44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России (военная часть 83122);
- 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 06987, базирующаяся на аэродроме Энгельс);
- 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Авиационная дивизия Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (военная часть 33310, базирующаяся на аэродроме Шайковка).
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить детскую больницу "Охматдет". Он заявил, что Кабинет Министров выделил 100 миллионов гривен в поддержку больницы.
Ранее мы писали, что мониторинговая миссия ООН заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.
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