Демобілізація військових — хто зможе звільнитися з ЗСУ — новий законопроєкт

Українські військові на фронті. Фото: Командування ДШВ ЗСУ/Facebook

В Україні вже не перший місяць ведеться дискусія щодо змін у процедурі демобілізації військових ЗСУ. Наразі народні депутати працюють над великим законопроєктом, який регулював би це питання. Його появу обіцяють вже до кінця року.

Як Верховна Рада України збирається вдосконалити процедуру мобілізації та над чим наразі працюють в Комітеті з питань нацбезпеки, розповів голова фракції "Слуга Народу" у ВРУ Давид Арахамія в етері телемарафону.

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Так, за його словами, наразі є перелік питань, які обговорюються та які збираються вирішити, а саме:

Що робити з військовими, які вже два роки захищають державу на фронті без ротації. Чому не можуть демобілізуватися інваліди І і ІІ груп. Чому бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися. Розв'язання юридичного питання з військовими, які мають онкологічне захворювання та можуть виконувати завдання дуже обмежено. Врегулювання питання з призовним віком.

Арахамія додав, що Міноборони та Генштаб планують до кінця року розробити комплексний документ, який має дати відповіді на ці питання.

"Коли щодо нього буде консенсус — він буде винесений у зал", — підкреслив він.

Водночас про розробку великого законопроєкту, який зокрема буде стосуватися й демобілізації військових, заговорили народні депутати. Деталі оприлюднили нардепи Мар'яна Безугла та Олексій Гончаренко.

За їхніми словами, вже є конкретні напрацювання, пропонується, щоб право на звільнення з військової служби отримали військовослужбовці:

які були звільнені з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон);

які мають інвалідність І чи II групи;

які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО;

у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі.

Також, за словами нардепа Гончаренка, варто включити до законопроєкту право на демобілізацію після 18 місяців служби.

"Для мене найголовніше — це право на демобілізацію після 18 місяців служби. Борюсь за це. І переконую колег, що нам терміново потрібно прийняти цей закон", — написав він.

Варто зауважити, що раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський прокоментував питання демобілізації військових, що воюють ще з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, держава працює над тим, щоб бійці мали можливість відпочинку.

Нагадаємо, ми писали, що петиція про демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тисяч голосів.

Також ми розповідали, за якої умови можна демобілізуватися одному з подружжя, які служать в ЗСУ.