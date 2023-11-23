Демобилизация военных — кто сможет уволиться с ВСУ — новый законопроект

Украинские военные на фронте. Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

В Украине уже не первый месяц ведется дискуссия по поводу изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Сейчас народные депутаты работают над крупным законопроектом, который регулировал бы этот вопрос. Его появление обещают уже к концу года.

Как Верховная Рада Украины собирается усовершенствовать процедуру мобилизации и над чем сейчас работают в Комитете по вопросам нацбезопасности, рассказал глава фракции "Слуга Народа" в ВРУ Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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Так, по его словам, сейчас есть перечень обсуждаемых вопросов, которые собираются решить, а именно:

Что делать с военными, которые уже два года защищают государство на фронте без ротации. Почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп? Почему бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться. Решение юридического вопроса с военными, которые имеют онкологическое заболевание и могут выполнять задачи очень ограниченно. Урегулирование вопроса с призывным возрастом.

Арахамия добавил, что Минобороны и Генштаб планируют до конца года разработать комплексный документ, который должен ответить на эти вопросы.

"Когда касательно него будет консенсус — он будет вынесен в зал", — подчеркнул он.

В то же время о разработке крупного законопроекта, который, в частности, будет касаться и демобилизации военных, заговорили народные депутаты. Детали обнародовали нардепы Марьяна Безугла и Алексей Гончаренко.

По их словам, уже есть конкретные наработки, предлагается, чтобы право на увольнение с военной службы получили военнослужащие:

которые были освобождены из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

имеющие инвалидность I или II группы;

которые являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такое содержание;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО;

в связи с досрочным расторжением договора для курсантов женского пола.

Также, по словам нардепа Гончаренко, следует включить в законопроект право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

"Для меня самое главное — это право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Борюсь за это. И убеждаю коллег, что нам срочно нужно принять этот закон", — написал он.

Следует отметить, что ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский прокомментировал вопрос демобилизации военных, воюющих еще с начала полномасштабного вторжения. По его словам, государство работает над тем, чтобы у бойцов была возможность отдыха.

Напомним, мы писали, что петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тысяч голосов.

Также мы рассказывали, при каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, служащих в ВСУ.