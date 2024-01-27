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Хусити завдали удару по танкеру з російським паливом у Червоному морі

27 січня 2024 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хусити завдали удару по танкеру з російським паливом у Червоному морі
Хусити в Ємені. Фото: AP/Hani Mohammed
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Хусити завдали ракетного удару по танкеру Marlin Luanda, який перевозив російське паливо в Червоному морі. На борту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як відомо, хусити вдарили танкер Marlin Luanda торгового гіганта Trafigura Group. Представник Trafigura сказав, що пожежа спалахнула в одному вантажному танку з правого борту. 

"Ми залишаємося на зв’язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні йдуть для надання допомоги", — додав він. 

Зазначається, що хусити взяли на себе удар по танкеру. На ньому перевозили нафту російського походження. Його використовують для виготовлення пластику та бензину — придбаний за нижчою ціновою межею, встановленою країнами Великої сімки.

"Атака порушить нові питання щодо того, чи продовжать нафтові танкери транзитом через Червоне море. Після спільних авіаударів США та Великої Британії по хуситах на початку цього місяця танкерний рух у регіоні скоротився, але деякі країни-експортери нафти, включно з Саудівською Аравією, продовжують використовувати цей водний шлях", — йдеться у матеріалі. 

Удари США та Великої Британії по хуситах 12 січня

Нагадаємо, що вночі в п'ятницю, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами. Це перші удари по хуситах, відколи ті  почали атакувати цивільні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

Також ми писали, що в Британії наголосили, що вдарили саме по об'єктах, які хусити використовували для запуску безпілотників та ракет. А військово-повітряні сили США заявили, що під час операції проти єменських хуситів ударів зазнали понад 60 цілей на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував початок операції Великої Британії та США проти хуситських бойовиків у Ємені. За його словами, терористи ігнорували заклики припинити розбій у Червоному морі, про що їх попереджала ООН.

паливо
обстріли
море
танкер
ракетний удар

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