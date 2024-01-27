Хуситы нанесли удар по танкеру с российским топливом в Красном море

Хуситы в Йемене. Фото: AP/Hani Mohammed

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру в Marlin Luanda, который перевозил российское топливо в Красном море. На борту вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, хуситы ударили танкер Marlin Luanda торгового гиганта Trafigura Group. Представитель Trafigura сказал, что пожар вспыхнул в одном грузовом танке с правого борта.

"Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе идут для оказания помощи", — добавил он.

Отмечается, что хуситы взяли на себя удар по танкеру. На нем перевозили нефть российского происхождения. Его используют для изготовления пластика и бензина — приобретенный по более низкому ценовому пределу, установленному странами Большой семерки.

"Атака поднимет новые вопросы относительно того, продолжат ли нефтяные танкеры транзитом через Красное море. После совместных авиаударов США и Великобритании по хуситам в начале этого месяца танкерное движение в регионе сократилось, но некоторые страны-экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию, продолжают использовать этот водный путь", — говорится в материале.

Удары США и Великобритании по хуситам 12 января

Напомним, что ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами. Это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские судна в Красном море в конце прошлого года.

Также мы писали, что в Британии подчеркнули, что ударили именно по объектам, которые использовали хуситы для запуска беспилотников и ракет. А военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов удары претерпели более 60 целей на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.