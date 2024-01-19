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Кібератака на підприємство Міноборони РФ — у ГУР розповіли подробиці

19 січня 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кібератака на підприємство Міноборони РФ — у ГУР розповіли подробиці
Хакер за комп'ютерами. Фото: lubok.club
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська хакерська група Blackjack 18 січня здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки та розкрили деталі. 

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Кібератака на підприємство Міноборони РФ

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
  • Отримані дані внаслідок кібератаки на підприємство РФ. Фото: ГУР
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Як відомо, йдеться про "Головне військово-будівельного управління зі спеціальних об'єктів". Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманої інформації ― технічна документація на понад 500 об’єктів міноборони РФ.

"Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України", — кажуть в розвідці. 

Крім того, під час цієї кібероперації усі вищезгадані дані були видалені з серверів російського підприємства. Наголошується, що на певний час це паралізує будівництво нових об’єктів росіян.

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Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.

Крім того, українська ІТ-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

кібератака
хакери
росіяни
ГУР

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