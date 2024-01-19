Кибератака на предприятие Минобороны РФ — в ГУР рассказали подробности
Украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, занимающегося строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки и раскрыли детали.
Кибератака на предприятие Минобороны РФ
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об успешной кибератаке на российское государственное предприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора", — говорится в сообщении.
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
Как известно, речь идет о "Главном военно-строительном управлении по специальным объектам". Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученной информации — техническая документация более чем на 500 объектов минобороны РФ.
"Критически важную информацию об уже завершенных российских военных объектах находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины", — говорят в разведке.
Кроме того, во время этой кибероперации все данные были удалены с серверов российского предприятия. Отмечается, что на время это парализует строительство новых объектов россиян.
Напомним, ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.
Кроме того, украинская ИТ-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.
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