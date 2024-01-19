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Кибератака на предприятие Минобороны РФ — в ГУР рассказали подробности

19 января 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кибератака на предприятие Минобороны РФ — в ГУР рассказали подробности
Хакер за компьютерами. Фото: lubok.club
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, занимающегося строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. 

Об этом сообщили в Главном управлении разведки и раскрыли детали.

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Кибератака на предприятие Минобороны РФ

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об успешной кибератаке на российское государственное предприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора", — говорится в сообщении.

  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
  • Полученные данные в результате кибератаки на предприятие РФ. Фото: ГУР
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Как известно, речь идет о "Главном военно-строительном управлении по специальным объектам". Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученной информации — техническая документация более чем на 500 объектов минобороны РФ.

"Критически важную информацию об уже завершенных российских военных объектах находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины", — говорят в разведке.

Кроме того, во время этой кибероперации все данные были удалены с серверов российского предприятия. Отмечается, что на время это парализует строительство новых объектов россиян.

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Сообщения ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.

Кроме того, украинская ИТ-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

кибератака
хакеры
россияне
ГУР

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