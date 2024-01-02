Кількість постраждалих через обстріл Києва та Харкова знову зросла

Наслідки ракетного обстрілу України 2 січня. Фото: ДСНС України

Кількість постраждалих людей через масований ракетний обстріл Києва та Харкова вчергове зросла. Ще п'ятеро осіб — загинули.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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"Станом на 17 год. до 127 збільшилася кількість постраждалих загалом по Україні. Загинуло 5 людей", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС також уточнили, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.

"У Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку", — зазначили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла до 53 осіб, загинула одна людина.

Також ми писали, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.