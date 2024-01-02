Число пострадавших из-за обстрела Киева и Харькова снова возросло
Число пострадавших людей из-за массированных ракетных обстрелов Киева и Харькова в очередной раз возросло. Еще пять человек — погибли.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сколько человек пострадало из-за российских ракетных обстрелов
"По состоянию на 17 ч. до 127 увеличилось количество пострадавших в целом по Украине. Погибли 5 человек", — говорится в сообщении.
В ГСЧС также уточнили, что спасатели продолжают ликвидировать пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.
"В Харькове продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома", — отметили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло до 53 человек, погиб один человек.
Также мы писали, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.
Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.
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