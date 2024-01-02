Число пострадавших из-за обстрела Киева и Харькова снова возросло

Последствия ракетных обстрелов Украины 2 января. Фото: ГСЧС Украины

Число пострадавших людей из-за массированных ракетных обстрелов Киева и Харькова в очередной раз возросло. Еще пять человек — погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"По состоянию на 17 ч. до 127 увеличилось количество пострадавших в целом по Украине. Погибли 5 человек", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также уточнили, что спасатели продолжают ликвидировать пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.

"В Харькове продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома", — отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло до 53 человек, погиб один человек.

Также мы писали, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.