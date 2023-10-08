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Кількість жертв серед палестинців зросла до 370 людей, — CNN

8 жовтня 2023 19:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кількість жертв серед палестинців зросла до 370 людей, — CNN
Вибухи у Секторі Гази. Фото: CNN
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі повідомляється про 370 палестинців, яких було вбито. Такі дані оголосили у Міністерстві охорони здоров'я Палестини.

Про це пише CNN.

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Ще 2 200 людей отримали поранення в Газі впродовж цих вихідних. 

Зазначимо, що в Ізраїлі офіційно оголосили війну ХАМАСу після неочікуваної атаки бойовиків. Наразі Ізраїль завдає авіаударів по Газі. 

Жертви в Ізраїлі

Зазначимо, внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою. 

Також ми писали, що в Ізраїлі через військові дії загинуло двоє громадян України. Наразі їх тіла намагаються повернути на рідну землю.

Нагадаємо, військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

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