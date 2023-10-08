Число жертв среди палестинцев возросло до 370 человек, — CNN

Взрывы в Секторе Газа. Фото: CNN

В настоящее время сообщается о 370 убитых палестинцах. Такие данные объявили в Министерстве здравоохранения Палестины.

Об этом пишет CNN.

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Количество раненых

Еще 2 200 человек получили ранения в Газе в эти выходные.

Отметим, что в Израиле официально объявили войну ХАМАС после неожиданной атаки боевиков. В настоящее время Израиль наносит авиаудары по Газе.

Жертвы в Израиле

Отметим, в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Также мы писали, что в Израиле из-за военных действий погибли два гражданина Украины. Пока их тела пытаются вернуть на родную землю.

Напомним, военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.