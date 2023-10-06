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Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає

6 жовтня 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає
Місце удару росіян по Харкову. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кількість жертв внаслідок удару російський загарбників по Харкову зростає. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. 

Про це повідомив міський голова Харкову Ігор Терехов.

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Кількість загиблих зростає

"Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло — загибла жінка, 1955 року народження", — говориться у повідомленні. 

Терехов також додав, що кількість поранених внаслідок удару вже зросла до 26. 12 з них були госпіталізовані.

Удар росіян по Харкову

Вранці, 6 жовтня, армія Росії атакувала Харків. Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Крім того, ми розповідали, що Зеленський відреагував на ранковий обстріл Харкова.  

"Постраждалим надається всебічна підтримка та допомога. Операція з порятунку все ще в процесі. Сердечно дякую кожному, хто підтримує наших людей у цей тяжкий момент", — сказав Зеленський.

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