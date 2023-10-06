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Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет

6 октября 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет
Место удара россиян по Харькову. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Число жертв в результате удара российских захватчиков по Харькову растет. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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"Количество жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело — погибшая женщина, 1955 года рождения", — говорится в сообщении.

Терехов также добавил, что количество раненых в результате удара уже возросло до 26. 12 из них были госпитализированы.

Удар россиян по Харькову

Утром, 6 октября, армия России атаковала Харьков. Вскоре начала появляться информация о пострадавших, а мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-под завалов извлекли тело ребенка.

Также известно, что прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский отреагировал на утренний обстрел Харькова.

"Пострадавшим оказывается всесторонняя поддержка и помощь. Операция по спасению все еще в процессе. Сердечно благодарю каждого, кто поддерживает наших людей в этот трудный момент" , — сказал Зеленский.

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