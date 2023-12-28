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Кім не погодився з думкою, що депутати мають воювати

28 грудня 2023 14:33
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Кім не погодився з думкою, що депутати мають воювати
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Рада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють. 

Про це Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону

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Кім наголосив, що Росія веде проти України не лише війну на фронті, а й інформаційну, і станом на зараз має певні результати в цьому. Він пояснив, що в медійний інформпростір стали все частіше закидати тези про те, що на війну потрібно відправити депутатів та правоохоронців. На думку посадовця, це неправильно, адже розхитує суспільство та сіє ворожнечу, а головна мета ворога — саме такий результат. 

"Ті люди, які готові воювати та захищати свою країну, бачать цей фон та думають "та чого я піду, хай всі йдуть". Тому ця інформація заважає людям, які готові захищати державу. Адже навколо всі плачуть, кричать, розповідають, обговорюють, правильно це чи ні, що хай йдуть воювати поліцейські, депутати", — сказав очільник Миколаївської ОВА. 

За його словами, штурмові загони поліції давно на передовій, а депутатів мало, та й "толку з них там не буде".

Нагадаємо, що  Віталій Кім зробив гучну заяву щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що як і під час Другої світової війни, воювати повинні усі, а не лише певний відсоток суспільства. 

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