Кім не погодився з думкою, що депутати мають воювати
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють.
Про це Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону.
Депутати на фронті: що думає Кім
Кім наголосив, що Росія веде проти України не лише війну на фронті, а й інформаційну, і станом на зараз має певні результати в цьому. Він пояснив, що в медійний інформпростір стали все частіше закидати тези про те, що на війну потрібно відправити депутатів та правоохоронців. На думку посадовця, це неправильно, адже розхитує суспільство та сіє ворожнечу, а головна мета ворога — саме такий результат.
"Ті люди, які готові воювати та захищати свою країну, бачать цей фон та думають "та чого я піду, хай всі йдуть". Тому ця інформація заважає людям, які готові захищати державу. Адже навколо всі плачуть, кричать, розповідають, обговорюють, правильно це чи ні, що хай йдуть воювати поліцейські, депутати", — сказав очільник Миколаївської ОВА.
За його словами, штурмові загони поліції давно на передовій, а депутатів мало, та й "толку з них там не буде".
Нагадаємо, що Віталій Кім зробив гучну заяву щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що як і під час Другої світової війни, воювати повинні усі, а не лише певний відсоток суспільства.
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