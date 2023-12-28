Ким не согласился с мнением, что депутаты должны воевать

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Рада

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять правоохранителей и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

Об этом Виталий Ким заявил в эфире телемарафона.

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Ким подчеркнул, что Россия ведет против Украины не только войну на фронте, но и информационную, и на сегодняшний день имеет определенные результаты в этом. Он пояснил, что в медийное информпространство стали все чаще обвинять тезисы о том, что на войну нужно отправить депутатов и правоохранителей. По мнению чиновника, это неправильно, ведь это расшатывает общество и сеет рознь, а главная цель врага именно такой результат.

"Те люди, которые готовы воевать и защищать свою страну, видят этот фон и думают "да чего я уйду, пусть все идут". Поэтому эта информация мешает людям, которые готовы защищать государство. Ведь вокруг все плачут, кричат, рассказывают, обсуждают, правильно это или нет, пусть идут воевать полицейские, депутаты", — сказал глава Николаевской ОВА.

По его словам, штурмовые отряды полиции давно на передовой, а депутатов мало, да и "толка из них там не будет".

Напомним, что Виталий Ким сделал громкое заявление по мобилизации в Украине. Он заявил, что, как и во время Второй мировой войны, воевать должны все, а не только определенный процент общества.