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Кірбі розповів, коли США припинять військову допомогу Україні

8 грудня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кірбі розповів, коли США припинять військову допомогу Україні
Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі прокоментував надання військової допомоги Україні від Конгресу. За його словами, є ймовірність, що допомога припиниться найближчими тижнями, оскільки він не має гарантій щодо продовження її надання в майбутньому.

Про це Джон Кірбі розповів під час пресбрифінгу.

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Кірбі зазначив, що Білий дім занепокоєний тим, що Сполучені Штати мають всього кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки. Він також згадав про складну політичну ситуацію в країні.

"Ми знаємо, що у Конгресі є сильна двопартійна підтримка. Але є група республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через доволі екстремальну прикордонну політику, щодо якої президент заявив про готовність вести перемовини сумлінно. Він вірить, що імміграційна політика має бути змінена, а також вірить у зміни ресурсів, і він готовий вести цю розмову", — заявив координатор.

У відповідь на запитання, чи є гарантії, що військову допомогу Україні продовжать, Кірбі заявив, що США мають змогу допомагати кілька тижнів, однак Білий дім не може нічого обіцяти, адже це питання ухвалюють у Конгресі. 

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакета допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.

Також ми писали, що очільник Пентагону Ллойд Остін розповів, скільки Сполучені штати Америки від початку повномасштабної війни інвестували в Україну. Ці гроші спрямовані на системи протиповітряної оборони, боєприпаси та тактичні транспортні засоби.

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