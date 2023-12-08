Кирби рассказал, когда США прекратят военную помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Фото: REUTERS

Координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби прокомментировал предоставление военной помощи Украине от Конгресса. По его словам, есть вероятность, что помощь прекратится в ближайшие недели, поскольку у него нет гарантий продолжения ее предоставления в будущем.

Об этом Джон Кирби рассказал во время пресс-брифинга.

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Кирби отметил, что Белый дом обеспокоен тем, что у Соединенных Штатов всего несколько недель для оказания помощи Украине в области безопасности. Он также упомянул о сложной политической ситуации в стране.

"Мы знаем, что в Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка. Но есть группа республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики, относительно которой президент заявил о готовности вести переговоры добросовестно. Он верит, что иммиграционная политика должна быть изменена, а также верит в изменение ресурсов, и он готов вести этот разговор", — заявил координатор.

В ответ на вопрос, есть ли гарантии, что военную помощь Украине продолжат, Кирби заявил, что США могут помогать несколько недель, однако Белый дом не может ничего обещать, ведь этот вопрос принимают в Конгрессе.

Напомним, что в ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, сколько Соединенные штаты Америки с начала полномасштабной войны инвестировали в Украину. Эти деньги ориентированы на системы противовоздушной обороны, боеприпасы и тактические транспортные средства.