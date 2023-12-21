Китай істотно збагатився на російсько-українській війні — про які суми йдеться

Сі Цзіньпін та китайська делегація. Фото: УНІАН

Війна, яку розв'язала Росія в Україні, приносить Китаю надприбутки. Лише цього року товарообіг Китаю з Росією перевищив 200 мільярдів доларів.

Про це йдеться у статті NYT.

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"Китай отримує вигоду від російського вторгнення в Україну, що призвело до того, що Росія переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів. Росія своєю чергою продає Китаю нафту і природний газ із великими знижками", — йдеться у статті.

Видання стверджує, що за перші 11 місяців цього року китайський експорт до Росії зріс на 69 відсотків, а товарообіг між Росією і Китаєм перевищив 200 мільярдів доларів — це рівень, якого жодна з цих держав не очікувала досягти до 2024 року.

Війна Росії в Україні також отримала іміджеву підтримку з боку Китаю. Росія настільки популярна в Китаї, що впливові особи в соціальних мережах позують в російському вбранні перед колишнім російським собором.

Переодягнені в російські костюми китайці. Фото: Gilles Sabrié

Китай задовольнив критичну потребу Росії в імпорті, якого багато європейських і американських компаній уникали після того, як Путін розпочав війну в лютому 2022 року. Китай продовжує відігравати роль постачальника товарів-замінників, попри те, що ризикує своїми тісними економічними зв'язками з багатьма європейськими країнами.

Найбільшими вигодоотримувачами російсько-української війни стали китайські виробники автомобілів

На кордоні Китаю з Росією дилерський центр з продажу вантажівок подвоїв свої продажі за останній рік завдяки російським клієнтам. Цього літа китайські будівельники побудували на кордоні склади та 20-поверхові офісні вежі.

"Продажі допомогли Китаю обігнати Японію цього року як найбільшого світового експортера автомобілів. Німецькі виробники, такі як Mercedes-Benz і BMW, раніше були сильними продавцями в Росії, але вони вийшли з ринку у відповідь на санкції, запроваджені проти країни Європою, США та їхніми союзниками. Продажі розкішних автомобілів у Росії різко впали, що призвело до зменшення загального обсягу автомобільного ринку країни, який зараз вдвічі менший за німецький", — пише NYT.

Росіяни здебільшого купують дешеві китайські автомобілі внутрішнього згоряння, яких у Китаї надлишок, оскільки самі китайці швидко пересіли на електромобілі.

А сухопутний кордон означає, що Китай може транспортувати автомобілі до Росії залізницею. Це є важливим фактором, адже Китай не має власного флоту трансокеанських суден-перевізників для експорту автомобілів.

Китай транспортує автомобілі залізницею до Росії. Фото: Gilles Sabrié

"За даними GlobalData Automotive, китайські автовиробники захопили 55% російського ринку. У 2021 році їхня частка становила 8 відсотків. Ніколи раніше ми не бачили, щоб автовиробники з однієї країни так швидко захопили таку велику частку ринку — китайці опинилися у виграші", — зазначив автомобільний консультант з Азії в Сан-Дієго Майкл Данн.

Будівельна галузь Китаю знайшла вихід з глухого кута після "нульового ковіду"

"Обійми Пекіна з Росією також надали скромну, але своєчасну допомогу будівельній галузі Китаю. Економіка намагається вилікуватися від шрамів, залишених майже трьома роками суворих заходів "нульового ковіду", — зазначило NYT.

Ринок нерухомості переживає кризу по всьому Китаю. Десятки мільйонів квартир стоять порожніми або недобудованими, а нові проекти призупинилися, що позбавляє будівельний сектор роботи, яка довгий час забезпечувала робочі місця.

Проте тепер робітники знаходять роботу на 2600-мильному російському кордоні, де до цього року не вистачало стоянок для вантажівок, митних центрів, залізничних станцій, трубопроводів та іншої інфраструктури. Влітку в таких містах, як Хейхе, будівництво просувалося швидкими темпами, хоча і призупинилося на холодну зиму.

Крім того, дешеві російські енергоносії в обхід санкцій, запроваджених Заходом, допомагають китайським заводам конкурувати на світових ринках навіть тоді, коли їхні виробничі конкуренти в інших країнах, зокрема в Німеччині, стикаються з різким зростанням цін на енергоносії протягом більшої частини останніх двох років.

"Росія нарощує поставки природного газу через свій газопровід "Сила Сибіру" до Китаю і веде переговори про будівництво другого трубопроводу, який транспортуватиме газ з родовищ, що обслуговували Європу до війни в Україні. Менш ніж за три тижні до війни в Україні Китай і Росія також домовилися про будівництво третього, меншого газопроводу, який транспортуватиме газ зі східної Росії до північно-східного Китаю, і будівництво цього проєкту просувається швидкими темпами", — йдеться у статті.

Труби в кольорах російського прапора. Фото: Gilles Sabrié

До речі, новітній трубопровід перетне землі, які Росія захопила у Китаю наприкінці 1850-х років і більше ніколи не повертала. Ще в 1960-х роках Китай і Радянський Союз сперечалися щодо розміщення кордону, а їхні війська вступали в сутички.

Як на все це реагує світ

Сполучені Штати рішуче застерігали Китай від постачання озброєнь до Росії і поки що не знайшли доказів того, що він це робить. Але деяке цивільне обладнання, яке Китай продає Росії, наприклад безпілотники і вантажівки, також має військове застосування.

До вторгнення в Україну лідери Німеччини, Франції та інших європейських країн здебільшого відсували на другий план розбіжності з Китаєм у таких питаннях, як права людини, і робили акцент на торгівлі.

Проте тепер китайські чиновники наполягають на тому, що їх не можна змушувати обирати між Європою і Росією, тому що Китай повинен, хоче та буде мати можливість вільно вести бізнес з обома сторонами.

Нагадаємо, Росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн.