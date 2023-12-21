Китай существенно обогатился на российско-украинской войне — о каких суммах идет речь

Си Цзиньпин и китайская делегация. Фото: УНИАН

Война, которую развязала Россия в Украине, приносит Китаю сверхприбыли. Только в этом году товарооборот Китая с Россией превысил 200 миллиардов долларов.

Об этом говорится в статье NYT.

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"Китай получает выгоду от российского вторжения в Украину, что привело к тому, что Россия переключилась с Запада на Китай, покупая все — от автомобилей до компьютерных чипов. Россия, в свою очередь, продает Китаю нефть и природный газ с большими скидками", — говорится в статье.

Издание утверждает, что за первые 11 месяцев этого года китайский экспорт в Россию вырос на 69 процентов, а товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 миллиардов долларов — это уровень, которого ни одно из этих государств не ожидало достичь к 2024 году.

Война России на Украине также получила имиджевую поддержку со стороны Китая. Россия настолько популярна в Китае, что влиятельные лица в социальных сетях позируют в русском наряде перед бывшим русским собором.

Переодетые в русские костюмы китайцы. Фото: Gilles Sabrié

Китай удовлетворил критическую потребность России в импорте, которого многие европейские и американские компании избегали после того, как Путин начал войну в феврале 2022 года. Китай продолжает играть роль поставщика товаров-заменителей, несмотря на то, что рискует своими тесными экономическими связями со многими европейскими странами.

Крупнейшими выгодополучателями российско-украинской войны стали китайские производители автомобилей

На границе Китая с Россией дилерский центр по продаже грузовиков удвоил свои продажи за последний год благодаря российским клиентам. Этим летом китайские строители построили на границе склады и 20-этажные офисные башни.

"Продажи помогли Китаю обогнать Японию в этом году как крупнейшего мирового экспортера автомобилей. Немецкие производители, такие как Mercedes-Benz и BMW, ранее были сильными продавцами в России, но они вышли с рынка в ответ на санкции, введенные против страны Европой, США и их союзниками. Продажи роскошных автомобилей в России резко упали, что привело к уменьшению общего объема автомобильного рынка страны, который сейчас вдвое меньше германского", — пишет NYT.

Россияне в большинстве своем покупают дешевые китайские автомобили внутреннего сгорания, которых в Китае избыток, поскольку сами китайцы быстро пересели на электромобили.

А сухопутная граница означает, что Китай может транспортировать автомобили в Россию по железной дороге. Это важный фактор, ведь Китай не имеет собственного флота трансокеанских судов-перевозчиков для экспорта автомобилей.

Китай транспортирует автомобили по железной дороге в Россию. Фото: Gilles Sabrié

"По данным GlobalData Automotive, китайские автопроизводители захватили 55% российского рынка. В 2021 году их доля составляла 8 процентов. Никогда раньше мы не видели, чтобы автопроизводители из одной страны так быстро захватили такую большую долю рынка - китайцы оказались в выигрыше", — отметил автомобильный консультант по Азии в Сан-Диего Майкл Данн.

Строительная отрасль Китая нашла выход из тупика после "нулевого ковида"

"Объятия Пекина с Россией также оказали скромную, но своевременную помощь строительной отрасли Китая. Экономика пытается вылечиться от шрамов, оставленных почти тремя годами строгих мер "нулевого ковида", — отметило NYT.

Рынок недвижимости переживает кризис по всему Китаю. Десятки миллионов квартир стоят пустыми или недостроенными, а новые проекты приостановились, что лишает строительный сектор работы, долгое время обеспечивавший рабочие места.

Однако теперь рабочие находят работу на 2600-мильной российской границе, где до этого не хватало стоянок для грузовиков, таможенных центров, железнодорожных станций, трубопроводов и другой инфраструктуры. Летом в таких городах как Хейхэ строительство продвигалось быстрыми темпами, хотя и приостановилось на холодную зиму.

Кроме того, дешевые российские энергоносители в обход санкций, введенных Западом, помогают китайским заводам конкурировать на мировых рынках даже тогда, когда их производственные конкуренты в других странах, в частности в Германии, сталкиваются с резким ростом цен на энергоносители в течение большей части последних двух лет.

"Россия наращивает поставки природного газа через свой газопровод "Сила Сибири" в Китай и ведет переговоры о строительстве второго трубопровода, который будет транспортировать газ из месторождений, обслуживавших Европу до войны в Украине. Менее чем за три недели до войны в Украине Китай и Россия также договорились о строительстве третьего, меньшего газопровода, который будет транспортировать газ из восточной России в северо-восточный Китай, и строительство этого проекта идет быстрыми темпами", — говорится в статье.

Трубы в цветах русского флага. Фото: Gilles Sabrié

Кстати, новейший трубопровод пересечет земли, которые Россия захватила в Китае в конце 1850-х годов и больше никогда не возвращала. Еще в 1960-х годах Китай и Советский Союз спорили о размещении границы, а их войска вступали в стычки.

Как на все это реагирует мир

Соединенные Штаты решительно предостерегали Китай от поставок вооружений в Россию, и пока не нашли доказательств того, что он это делает. Но некоторое гражданское оборудование, которое Китай продает России, например беспилотники и грузовики, также имеет военное применение.

До вторжения в Украину лидеры Германии, Франции и других европейских стран в основном отодвигали на второй план разногласия с Китаем в таких вопросах, как права человека, и делали акцент на торговле.

Однако теперь китайские чиновники настаивают на том, что их нельзя заставлять выбирать между Европой и Россией, потому что Китай должен, хочет и будет свободно вести бизнес с обеими сторонами.

Напомним, Россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.