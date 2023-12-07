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Китай відмовив ЄС у допомозі з санкціями проти Росії

7 грудня 2023 12:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Китай відмовив ЄС у допомозі з санкціями проти Росії
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для швидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому прохані. 

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про ситуацію

Як відомо, нещодавно низка єврокомісарів відвідали Китай та попросили, щоб Пекін використав свій вплив на Росію, аби зупинити війну. Окрім того, основна увага під час поїздки була зосереджена на закликах Сі Цзіньпіна зупинити китайські приватні компанії, які експортують європейські товари подвійного призначення до Росії для її військових зусиль. Однак Китай відмовився допомогати.

За словами європейських чиновників, Брюссель спочатку не включив ці китайські фірми в свій останній пакет санкцій проти Росії, оприлюднений минулого місяця.

Окрім того, в ЄС стурбовані "незбалансованими" економічними відносинами з Китаєм, адже дефіцит торгівлі з Пекіном становить майже 400 мільярдів євро (431,7 мільярда доларів).

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

Також ми писали, що країни G7 накладуть санкції на російські діаманти. Вони повноцінно наберуть чинності з 1 січня 2024 року. 

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