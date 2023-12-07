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Китай отказал ЕС в помощи с санкциями против России

7 декабря 2023 12:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Китай отказал ЕС в помощи с санкциями против России
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Лидеры Е Союза попросили Китай использовать свое влияние на Россию и помочь усилить санкции для скорейшего окончания войны. Пекин отказал в такой просьбе.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о ситуации

Как известно, недавно ряд еврокомиссаров посетили Китай и попросили, чтобы Пекин использовал свое влияние на Россию, чтобы остановить войну. Кроме того, основное внимание во время поездки было сосредоточено на призывах Си Цзиньпина остановить китайские частные компании, экспортирующие европейские товары двойного назначения в Россию для ее военных усилий. Однако Китай отказался помогать.

По словам европейских чиновников, Брюссель поначалу не включил эти китайские фирмы в свой последний пакет санкций против России, обнародованный в прошлом месяце.

Кроме того, в ЕС обеспокоены "несбалансированными" экономическими отношениями с Китаем, ведь дефицит торговли с Пекином составляет около 400 миллиардов евро (431,7 миллиарда долларов).

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что доходы России от продаж нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход граничных цен, установленных странами G7.

Также мы писали, что страны G7 наложат санкции на российские бриллианты. Они полноценно вступят в силу 1 января 2024 года.

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