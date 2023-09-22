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Китай знову хоче взяти участь у вирішенні "української кризи"

22 вересня 2023 04:46
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Лариса Голуб
Редактор
Китай знову хоче взяти участь у вирішенні "української кризи"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Китай знову заговорив про підтримку мирних ініціатив для вирішення російської війни в Україні.  У КНР і далі називають війну "українською кризою". У Пекіні заявляють, що все має відбуватися мирним та дипломатичним шляхом.

Таку позицію озвучив заступник голови КНР Хань Чжен під час дебатів Генеральної Асамблеї. Повідомляє Укрінформ

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Заступник голови КНР Хань Чжен під час дебатів Генеральної Асамблеї заявив про негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів. Він навав це єдиним шляхом вирішення "української кризи".

"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення "української кризи" і готова відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру", — сказав Хань.

При цьому Хань зауважив, що безпека всіх держав взаємозв’язана, а всі питання треба вирішувати шляхом діалогу й консультації, з урахуванням "законних безпекових занепокоєнь" всіх країн.

Нагадаємо, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції щодо підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань.

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