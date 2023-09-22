Китай снова хочет принять участие в решении "украинского кризиса"

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Китай снова заговорил о поддержке мирных инициатив по решению российской войны в Украине. В КНР и дальше называют войну "украинским кризисом". В Пекине заявляют, что все должно происходить мирным и дипломатическим путем.

Такую позицию озвучил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время дебатов Генеральной Ассамблеи. Сообщает Укринформ.

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Заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время дебатов Генеральной Ассамблеи заявил о немедленном прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. Он назвал это единственным путем разрешения "украинского кризиса".

"Китай поддерживает все усилия, которые способствуют мирному решению "украинского кризиса" и готовы играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира", — сказал Хань.

При этом Хань отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана, а все вопросы нужно решать путем диалога и консультации, с учетом "законных обеспокоений безопасности" всех стран.

Напомним, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.