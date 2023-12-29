Ракетний удар по Києву 29 грудня: наслідки

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Зранку пʼятниці 29 грудня опів на девʼяту українська ППО в тому числі працювала по ворожих ракетах на Лівому березі столиці.

Там уламки збитої ракети поцілили у подвірʼя приватного будинку. На щастя, обійшлося без загиблих, передають Новини.LIVE.

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Опівдні на місці збитої ракети працює поліція, військові та піротехніки. Робити фотографії та відео журналістці Новини.LIVE не дозволяють через небезпеку збитих ракетних уламків. Тому спілкуємось із місцевими.

"Почули свист, потім сильний вибух, вийшли на вулицю, бачу — вже уламки горять, шипить все, дим йде. Слава Богу ніхто не постраждав. Величезний уламок від ракети впав у дворі у сусіда. Він каже, все добре, живий, машину тільки присипало", — розповів Сергій, який мешкає у хостелі, що поруч.

Ще один житель вулиці, де впали рештки ракети, Віталій, розповідає, що якраз ішов до магазину, коли почала працювати українська ППО.

"Я спершу хотів повернути на ту вулицю, де уламки впали, але чомусь звернув на іншу. Бо якби пішов по першій, мене би вже тут не було. Іду і чую виходи, піднімаю голову і бачу над головою вже підбиту ракету. Летить просто на мене. Що робити? Присів, пригнувся, і воно як бабахне об землю в метрів 50 від мене. Пощастило", — згадує чоловік.

Скільки ракет та дронів випустила РФ 29 грудня

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в ніч та під ранок пʼятниці 29 грудня ворог випустив по Україні одну із найбільших кількість ракет та дронів за весь час війни — 158. Із них Сили ППО знищили 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Найбільше від обстрілів постраждали міста Харків, Одеса, Київ, Львів, Запоріжжя та Конотоп. Зокрема, на столицю летіли більше 30 ракет.

За даними Нацполіції, відомо про 18 загиблих та 132 поранених.

Пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.