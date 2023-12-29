Ракетный удар по Киеву 29 декабря: последствия

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Утром пятницы 29 декабря в половине девятого утра украинская ПВО в том числе работала по вражеским ракетам на Левом берегу столицы.

Там обломки сбитой ракеты попали во двор частного дома. К счастью, обошлось без погибших, передают Новини.LIVE.

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В полдень на месте сбитой ракеты работает полиция, военные и пиротехники. Делать фотографии и видео журналистке Новини.LIVE не разрешают из-за опасности сбитых ракетных обломков. Поэтому общаемся с местными.

"Услышали свист, потом сильный взрыв, вышли на улицу, вижу — уже обломки горят, шипят, дым идет. Слава Богу никто не пострадал. Огромный обломок от ракеты упал во дворе у соседа. Он говорит, все хорошо, жив, машину только присыпало", — рассказал Сергей, проживающий в хостеле рядом.

Еще один житель улицы, где упали остатки ракеты, Виталий рассказывает, что как раз шел в магазин, когда сработала украинская ПВО.

"Я сначала хотел повернуть на ту улицу, где обломки упали, но почему-то свернул на другую. Если бы пошел по первой, меня бы уже здесь не было. Иду и слышу выходы, поднимаю голову и вижу над головой уже подбитую ракету. Летит прямо на меня. Что делать? Присел, пригнулся и оно как бабахнет о землю в метрах 50 от меня", — вспоминает мужчина.

Сколько ракет и дронов выпустила РФ 29 декабря

Напомним, по словам Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный в ночь и под утро пятницы 29 декабря враг выпустил по Украине одно из самых больших количеств ракет и дронов за все время войны — 158. Из них Силы ПВО уничтожили 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Больше всего от обстрелов пострадали города Харьков, Одесса, Киев, Львов, Запорожье и Конотоп. В частности, в столицу летело более 30 ракет.

По данным Нацполиции, известно о 18 погибших и 132 раненых.

Повреждены 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школу, церковь, ТРЦ, роддом.