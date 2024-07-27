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Київщину атакують "шахеди" — ПС дізналися, куди летить ціль

27 липня 2024 03:39
оновлено: 03:50
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня — атака "шахедів"
Ударні безпілотники летять у небі. Фото: dev.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває вже близько чотирьох годин. Військові виявили ударні безпілотники в Київській області, які прямують північно-західним курсом. Також в небезпеці Черкаська область.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня

"БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний!" — попереджають українські захисники.

Атака "шахедів" на Україну вночі 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За даними моніторингових каналів, ймовірно "шахед" у Білоцерківському районі, летить в бік передмістя Білої Церкви.

Дронова атака Росії на Україну вночі 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Нічний обстріл Росії 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога оголошена в Київській та Черкаській областях. Також в небезпеці Харківська, оскільки продовжується ракетна небезпека.

Де подивитись карту тривоги 27 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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