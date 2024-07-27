Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня — атака "шахедів"

Київщину атакують "шахеди" — ПС дізналися, куди летить ціль
Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває вже близько чотирьох годин. Військові виявили ударні безпілотники в Київській області, які прямують північно-західним курсом. Також в небезпеці Черкаська область.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня
"БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний!" — попереджають українські захисники.
За даними моніторингових каналів, ймовірно "шахед" у Білоцерківському районі, летить в бік передмістя Білої Церкви.
Наразі повітряна тривога оголошена в Київській та Черкаській областях. Також в небезпеці Харківська, оскільки продовжується ракетна небезпека.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!