Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня — атака "шахедів"

Ударні безпілотники летять у небі. Фото: dev.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває вже близько чотирьох годин. Військові виявили ударні безпілотники в Київській області, які прямують північно-західним курсом. Також в небезпеці Черкаська область.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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"БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний!" — попереджають українські захисники.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За даними моніторингових каналів, ймовірно "шахед" у Білоцерківському районі, летить в бік передмістя Білої Церкви.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога оголошена в Київській та Черкаській областях. Також в небезпеці Харківська, оскільки продовжується ракетна небезпека.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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