Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля - атака "шахедов"

Ударные беспилотники улетают в небе. Фото: dev.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля длится около четырех часов. Военные обнаружили ударные беспилотники в Киевской области, следующие по северо-западному курсу. Также находится в опасности Черкасская область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых каналов, вероятно, "шахед" в Белоцерковском районе, летит в сторону пригорода Белой Церкви.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях. Также находится в опасности Харьковская, поскольку продолжается ракетная опасность.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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