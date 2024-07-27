Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля - атака "шахедов"

Киевщину атакуют "шахеды" — ПС узнали, куда летит цель
Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля длится около четырех часов. Военные обнаружили ударные беспилотники в Киевской области, следующие по северо-западному курсу. Также находится в опасности Черкасская область.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля
"БпЛА в южной части Киевской области, курс северо-западный!" – предупреждают украинские защитники.
По данным мониторинговых каналов, вероятно, "шахед" в Белоцерковском районе, летит в сторону пригорода Белой Церкви.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях. Также находится в опасности Харьковская, поскольку продолжается ракетная опасность.
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