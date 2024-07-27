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Киевщину атакуют "шахеды" — ПС узнали, куда летит цель

27 июля 2024 03:39
обновлено: 03:50
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля - атака "шахедов"
Ударные беспилотники улетают в небе. Фото: dev.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля длится около четырех часов. Военные обнаружили ударные беспилотники в Киевской области, следующие по северо-западному курсу. Также находится в опасности Черкасская область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля

"БпЛА в южной части Киевской области, курс северо-западный!" – предупреждают украинские защитники.

Атака "шахедов" на Украину ночью 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых каналов, вероятно, "шахед" в Белоцерковском районе, летит в сторону пригорода Белой Церкви.

Дроновая атака России на Украину ночью 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Ночной обстрел России 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях. Также находится в опасности Харьковская, поскольку продолжается ракетная опасность.

Где посмотреть карту тревоги 27 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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