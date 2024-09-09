На Київщину насуваються дрони-камікадзе

Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

На Київщині 9 вересня, у понеділок, зафіксовано рух групи ударних БпЛА. Вони прямують у напрямку області.

Про це повідомляє моніторинговий сайт Alerts.in.ua.

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Мапа повітряної тривоги. Фото: alerts.in.ua

Оновлення на 01:32

Згідно з даними каналу Український Єнот, два дрони-камікадзе пролітають у напрямку Василькова, а ще один кружляє в Обухівському районі. Є небезпека, що він може знову направитись у бік лівого берега.