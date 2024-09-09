На Київщину насуваються дрони-камікадзе

Київщину накрила повітряна тривога — що насувається на столицю
9 вересня 2024 00:33
оновлено: 01:33
Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ
На Київщині 9 вересня, у понеділок, зафіксовано рух групи ударних БпЛА. Вони прямують у напрямку області.
Про це повідомляє моніторинговий сайт Alerts.in.ua.
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Оновлення на 01:32
Згідно з даними каналу Український Єнот, два дрони-камікадзе пролітають у напрямку Василькова, а ще один кружляє в Обухівському районі. Є небезпека, що він може знову направитись у бік лівого берега.
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