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У Павлограді пролунали гучні вибухи

8 вересня 2024 21:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Павлограді 8 вересня — що відомо про атаку
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Вибухи в Павлограді зараз, 8 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Місто могла атакувати ракета.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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За даними моніторингових каналів, вибухи у місті було чутно близько 21:36.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, що летить у напрямку Павлограда.

"Ракета на Павлоград", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

У той час, коли у місті було чутно звуки вибухів, лунала повітряна тривога у Дніпропетровській області.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 21:39.

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Карта повітряних тривог станом на 21:39. Фото: alerts.in.ua

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