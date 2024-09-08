Вибухи у Павлограді 8 вересня — що відомо про атаку

У Павлограді пролунали гучні вибухи
8 вересня 2024 21:40
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Павлограді зараз, 8 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Місто могла атакувати ракета.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
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За даними моніторингових каналів, вибухи у місті було чутно близько 21:36.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, що летить у напрямку Павлограда.
"Ракета на Павлоград", — йдеться у повідомленні.
У той час, коли у місті було чутно звуки вибухів, лунала повітряна тривога у Дніпропетровській області.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 21:39.
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