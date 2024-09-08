Вибухи у Павлограді 8 вересня — що відомо про атаку

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Вибухи в Павлограді зараз, 8 вересня пролунали під час повітряної тривоги. Місто могла атакувати ракета.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Вибухи у Павлограді

За даними моніторингових каналів, вибухи у місті було чутно близько 21:36.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, що летить у напрямку Павлограда.

"Ракета на Павлоград", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

У той час, коли у місті було чутно звуки вибухів, лунала повітряна тривога у Дніпропетровській області.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 21:39.