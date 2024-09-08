Взрывы в Херсоне 8 сентября

В Херсоне прогремели мощные взрывы
8 сентября 2024 20:33
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
В воскресенье, 8 сентября, в Херсоне прогремели мощные взрывы . Сигнала воздушного тревоги не было.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
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Взрывы в Херсоне
По данным мониторинговых каналов, взрывы в городе было слышно около 20:28.
В области воздушную тревогу не объявляли.
Следует отметить, что сигналы тревоги раздаются в соседних с Херсонской областях.
Воздушные силы также не сообщали о воздушной угрозе Херсону и области.
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