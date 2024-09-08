Взрывы в Херсоне 8 сентября

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

В воскресенье, 8 сентября, в Херсоне прогремели мощные взрывы . Сигнала воздушного тревоги не было.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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По данным мониторинговых каналов, взрывы в городе было слышно около 20:28.

В области воздушную тревогу не объявляли.

Следует отметить, что сигналы тревоги раздаются в соседних с Херсонской областях.

Воздушные силы также не сообщали о воздушной угрозе Херсону и области.