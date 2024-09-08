Вибухи у Херсоні 8 вересня

У Херсоні пролунали потужні вибухи
8 вересня 2024 20:33
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
У неділю, 8 вересня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Сигналу повітряної тривого не було.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
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За даними моніторингових каналів, вибухи у місті було чутно близько 20:28.
В області повітряну тривогу не оголошували.
Варто зазначити, що сигнали тривоги лунають у сусідніх з Херсонською областях.
Повітряні сили також не повідомляли про повітряну загрозу для Херсона та області.
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