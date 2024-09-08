Обстріл Херсона 8 вересня — окупанти поранили шість людей

Наслідки російського обстрілу Херсона. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти у неділю, 8 вересня, атакували Дніпровський район Херсона. Вони скинули вибухівки з безпілотника на маршрутку.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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Внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей. Йдеться про чоловіків 57, 58 та 60 років, а також жінок 43, 45 та 60 років.

"Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", — зазначив Прокудін.

Він додав, що наразі усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.