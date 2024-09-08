Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На півдні України окупанти почали примусово роздавати українцям пропагандистські книги arrow

На півдні України окупанти почали примусово роздавати українцям пропагандистські книги

8 вересня 2024 16:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Росіяни примусово роздають пропагандистські книги на окупованих територіях півдня України
Росіяни з пропагандистськими книгами. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Росіяни на тимчасово окупованій частині півдня почали примусово роздавати українцям пропагандистські книги. Загарбники роблять обхід мешканців регіону.

Про це повідомляє "Спротив" у Telegram у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Роздача пропагандистських книг на окупованих територіях

"На тимчасово окупованому півдні росіяни почали проєкт "Книга на дом", в межах якого роблять обхід мешканців регіону й роздають пропагандистську літературу", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують звезені з інших регіонів активісти молодіжного крила партії російського диктатора Володимира Путіна "Единая Россия". Під час обходів росіян супроводжують працівники окупаційних адміністрацій.

Противник роздає книги з "історії Росії", які написані по пропаганді. У них заперечують існування української нації. До того ж росіяни "пропонують" книги про загарбницьку війну Кремля, які героїзують вбивць та окупантів. 

"Звичайно, що відмова від книг дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти "нелояльне населення", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Спротиву". Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

росія війна українці росіяни книги Україна окупанти пропаганда окупація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:33 Кохан встановив особистий рекорд в метанні молота та вперше переміг Катсберга

17:23 Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених

17:17 У Харкові пролунав вибух — що відомо

17:15 У НАТО прокоментували порушення повітряного простору Румунії російським дроном

17:13 У Міноборони Румунії відреагували на порушення кордону російським безпілотником

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

17:10 Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів

16:53 Окупанти скинули вибухівки з дрона на маршрутку в Херсоні — є поранені

16:50 У КМДА заявили, що вибух у Голосіївському районі не пов'язаний із газом

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають про останні сонячні дні

16:34 Оновлення даних в ТЦК — за що можна отримати штраф і як його уникнути

17:33 Кохан встановив особистий рекорд в метанні молота та вперше переміг Катсберга

17:23 Відстоюй життя тих, кого катують — в Одесі проходить акція на підтримку військовополонених

17:17 У Харкові пролунав вибух — що відомо

17:15 У НАТО прокоментували порушення повітряного простору Румунії російським дроном

17:13 У Міноборони Румунії відреагували на порушення кордону російським безпілотником

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

17:10 Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів

16:53 Окупанти скинули вибухівки з дрона на маршрутку в Херсоні — є поранені

16:50 У КМДА заявили, що вибух у Голосіївському районі не пов'язаний із газом

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають про останні сонячні дні

16:34 Оновлення даних в ТЦК — за що можна отримати штраф і як його уникнути

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд