Росіяни примусово роздають пропагандистські книги на окупованих територіях півдня України

Росіяни з пропагандистськими книгами. Фото: росЗМІ

Росіяни на тимчасово окупованій частині півдня почали примусово роздавати українцям пропагандистські книги. Загарбники роблять обхід мешканців регіону.

Про це повідомляє "Спротив" у Telegram у неділю, 8 вересня.

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"На тимчасово окупованому півдні росіяни почали проєкт "Книга на дом", в межах якого роблять обхід мешканців регіону й роздають пропагандистську літературу", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують звезені з інших регіонів активісти молодіжного крила партії російського диктатора Володимира Путіна "Единая Россия". Під час обходів росіян супроводжують працівники окупаційних адміністрацій.

Противник роздає книги з "історії Росії", які написані по пропаганді. У них заперечують існування української нації. До того ж росіяни "пропонують" книги про загарбницьку війну Кремля, які героїзують вбивць та окупантів.

"Звичайно, що відмова від книг дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти "нелояльне населення", — йдеться у повідомленні.