Россияне принудительно раздают пропагандистские книги на оккупированных территориях юга Украины

Россияне с пропагандистскими книгами. Фото: росСМИ

Россияне на временно оккупированной части юга начали принудительно раздавать украинцам пропагандистские книги. Захватчики делают обход жителей региона.

Об этом сообщает "Спротив" в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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"На временно оккупированном юге россияне начали проект "Книга на дом", в рамках которого делают обход жителей региона и раздают пропагандистскую литературу", — говорится в сообщении.

Проект реализуют свезенные из других регионов активисты молодежного крыла партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия". Во время обходов россиян сопровождают работники оккупационных администраций.

Противник раздает книги по "истории России", написанные по пропаганде. В них отрицают существование украинской нации. К тому же россияне "предлагают" книги о захватнической войне Кремля, которые героизируют убийц и оккупантов.

"Конечно, отказ от книг разрешен, но присутствие работника оккупационной администрации намекает на то, что россияне таким образом будут выявлять "нелояльное население", — говорится в сообщении.